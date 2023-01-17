Блинова Наталия Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинова Наталия Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
07.10.1879 ст.

Муж: Блинов Дмитрий Иванович

Бракосочетание
До 1879 ст.

Муж: Коробейников Тимофей

Рождение ребёнка
28.06.1880 ст.

Дочь: Блинова Ольга Дмитриевна

Отец ребёнка: Блинов Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
21.07.1881 ст.

Сын: Блинов Семён Дмитриевич

Отец ребёнка: Блинов Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
12.10.1882 ст.

Дочь: Блинова Параскева Дмитриевна

Отец ребёнка: Блинов Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
10.10.1883 ст.

Сын: Блинов Ефим Дмитриевич

Отец ребёнка: Блинов Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
17.03.1886 ст.

Сын: Блинов Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Блинов Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
13.04.1887 ст.

Дочь: Александра Дмитриевна

Отец ребёнка: Блинов Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
?.11.1889 ст.

Сын: Блинов Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Блинов Дмитрий Иванович

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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