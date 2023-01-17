Блинова Наталия Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
07.10.1879 ст.
Бракосочетание
До 1879 ст.
Муж: Коробейников Тимофей
Рождение ребёнка
28.06.1880 ст.
Дочь: Блинова Ольга Дмитриевна
Отец ребёнка: Блинов Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
21.07.1881 ст.
Отец ребёнка: Блинов Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
12.10.1882 ст.
Дочь: Блинова Параскева Дмитриевна
Отец ребёнка: Блинов Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
10.10.1883 ст.
Отец ребёнка: Блинов Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
17.03.1886 ст.
Отец ребёнка: Блинов Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
13.04.1887 ст.
Дочь: Александра Дмитриевна
Отец ребёнка: Блинов Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
?.11.1889 ст.
Отец ребёнка: Блинов Дмитрий Иванович
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно