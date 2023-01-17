Блинов Дмитрий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБлинов Дмитрий Иванович

Блинов Дмитрий Иванович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.09.1850 ст.

Дата смерти

После 1889

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1850 ст.

Отец: Блинов Иван Софронович

Мать: Блинова Марина Николаевна

Бракосочетание
07.10.1879 ст.

Жена: Блинова Наталия Иванова

Рождение ребёнка
28.06.1880 ст.

Дочь: Блинова Ольга Дмитриевна

Мать ребёнка: Блинова Наталия Иванова

Рождение ребёнка
21.07.1881 ст.

Сын: Блинов Семён Дмитриевич

Мать ребёнка: Блинова Наталия Иванова

Рождение ребёнка
12.10.1882 ст.

Дочь: Блинова Параскева Дмитриевна

Мать ребёнка: Блинова Наталия Иванова

Рождение ребёнка
10.10.1883 ст.

Сын: Блинов Ефим Дмитриевич

Мать ребёнка: Блинова Наталия Иванова

Рождение ребёнка
17.03.1886 ст.

Сын: Блинов Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Блинова Наталия Иванова

Рождение ребёнка
13.04.1887 ст.

Дочь: Александра Дмитриевна

Мать ребёнка: Блинова Наталия Иванова

Рождение ребёнка
?.11.1889 ст.

Сын: Блинов Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Блинова Наталия Иванова

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1889
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close