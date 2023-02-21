Блинова Марина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.09.1841 ст.
Отец ребёнка: Блинов Иван Софронович
Рождение ребёнка
19.01.1844 ст.
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Блинов Иван Софронович
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Васса Ивановна
Отец ребёнка: Блинов Иван Софронович
Рождение ребёнка
30.06.1849 ст.
Дочь: Евфимия Ивановна
Отец ребёнка: Блинов Иван Софронович
Рождение ребёнка
19.09.1850 ст.
Отец ребёнка: Блинов Иван Софронович
Рождение ребёнка
26.02.1854 ст.
Отец ребёнка: Блинов Иван Софронович
Рождение ребёнка
07.10.1856 ст.
Отец ребёнка: Блинов Иван Софронович
Бракосочетание
Неизвестно
2 брак
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1858