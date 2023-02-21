Блинова Марина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБлинова Марина Николаевна

Блинова Марина Николаевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.09.1841 ст.

Сын: Блинов Сергей Иванович

Отец ребёнка: Блинов Иван Софронович

Рождение ребёнка
19.01.1844 ст.

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Блинов Иван Софронович

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Васса Ивановна

Отец ребёнка: Блинов Иван Софронович

Рождение ребёнка
30.06.1849 ст.

Дочь: Евфимия Ивановна

Отец ребёнка: Блинов Иван Софронович

Рождение ребёнка
19.09.1850 ст.

Сын: Блинов Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Блинов Иван Софронович

Рождение ребёнка
26.02.1854 ст.

Сын: Блинов Василий Иванович

Отец ребёнка: Блинов Иван Софронович

Рождение ребёнка
07.10.1856 ст.

Сын: Блинов Филип Иванович

Отец ребёнка: Блинов Иван Софронович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Блинов Иван Софронович

2 брак
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1858
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close