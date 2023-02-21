Блинов Сергей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.09.1841 ст.
Дата смертиПосле 1882
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1841 ст.
Отец: Блинов Иван Софронович
Бракосочетание
14.02.1864 ст.
Жена: Блинова Анна Фёдорова
Рождение ребёнка
27.03.1877 ст.
Дочь: Мария Сергеевна
Мать ребёнка: Блинова Анна Фёдорова
Рождение ребёнка
17.02.1882 ст.
Дочь: Блинова Евдокия Сергеевна
Мать ребёнка: Блинова Анна Фёдорова
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1882