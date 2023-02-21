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Блинов Сергей Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.09.1841 ст.

Дата смерти

После 1882

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1841 ст.

Отец: Блинов Иван Софронович

Мать: Блинова Марина Николаевна

Бракосочетание
14.02.1864 ст.

Жена: Блинова Анна Фёдорова

Рождение ребёнка
27.03.1877 ст.

Дочь: Мария Сергеевна

Мать ребёнка: Блинова Анна Фёдорова

Рождение ребёнка
17.02.1882 ст.

Дочь: Блинова Евдокия Сергеевна

Мать ребёнка: Блинова Анна Фёдорова

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1882
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