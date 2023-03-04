Блинова (Рохина) Анна Фёдорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинова (Рохина) Анна Фёдорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1841

Дата смерти

07.10.1894 ст.

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: не указан

Мать: не указана

Ботылинский приход поч. над речкою Козей
Бракосочетание
14.02.1864 ст.

Муж: Блинов Сергей Иванович

Рождение ребёнка
27.03.1877 ст.

Дочь: Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Блинов Сергей Иванович

Рождение ребёнка
17.02.1882 ст.

Дочь: Блинова Евдокия Сергеевна

Отец ребёнка: Блинов Сергей Иванович

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
07.10.1894 ст.
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