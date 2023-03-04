Блинова (Рохина) Анна Фёдорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1841
Дата смерти07.10.1894 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: не указан
Мать: не указана
Ботылинский приход поч. над речкою Козей
Бракосочетание
14.02.1864 ст.
Рождение ребёнка
27.03.1877 ст.
Дочь: Мария Сергеевна
Отец ребёнка: Блинов Сергей Иванович
Рождение ребёнка
17.02.1882 ст.
Дочь: Блинова Евдокия Сергеевна
Отец ребёнка: Блинов Сергей Иванович
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
07.10.1894 ст.