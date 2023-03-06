Брюхова (Шабурова) Параскева Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брюхова (Шабурова) Параскева Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шабуров Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1804

Сын: Брюхов Иван Самуилов

Отец ребёнка: Брюхов Самуил Никонов

Рождение ребёнка
1808

Сын: Брюхов Фер....нт Самуилов

Отец ребёнка: Брюхов Самуил Никонов

Рождение ребёнка
1814

Сын: Брюхов Федот Самуилов

Отец ребёнка: Брюхов Самуил Никонов

Рождение ребёнка
25.02.1817

Сын: Брюхов Герасим Самуилов

Отец ребёнка: Брюхов Самуил Никонов

Брюховцы, Глазовский уезд, Вятская губерния
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