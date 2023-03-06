Брюхова (Шабурова) Параскева Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Шабуров Иван
Рождение ребёнка
1804
Сын: Брюхов Иван Самуилов
Отец ребёнка: Брюхов Самуил Никонов
Рождение ребёнка
1808
Сын: Брюхов Фер....нт Самуилов
Отец ребёнка: Брюхов Самуил Никонов
Рождение ребёнка
1814
Отец ребёнка: Брюхов Самуил Никонов
Рождение ребёнка
25.02.1817
Отец ребёнка: Брюхов Самуил Никонов
Брюховцы, Глазовский уезд, Вятская губерния