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Брюхов Самуил Никонов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1779

Дата смерти

06.08.1849

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Брюхов Никон Никифоров

Мать: Брюхова Параскева Данилова

Рождение ребёнка
1799

Сын: Брюхов Анисифор Самуилов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1804

Сын: Брюхов Иван Самуилов

Мать ребёнка: Брюхова (Шабурова) Параскева Иванова

Рождение ребёнка
1808

Сын: Брюхов Фер....нт Самуилов

Мать ребёнка: Брюхова (Шабурова) Параскева Иванова

Рождение ребёнка
1814

Сын: Брюхов Федот Самуилов

Мать ребёнка: Брюхова (Шабурова) Параскева Иванова

Рождение ребёнка
25.02.1817

Сын: Брюхов Герасим Самуилов

Мать ребёнка: Брюхова (Шабурова) Параскева Иванова

Брюховцы, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
06.08.1849
Причина смерти: натуральной

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