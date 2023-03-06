Брюхов Самуил Никонов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1779
Дата смерти06.08.1849
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: Брюхов Никон Никифоров
Рождение ребёнка
1799
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1804
Сын: Брюхов Иван Самуилов
Мать ребёнка: Брюхова (Шабурова) Параскева Иванова
Рождение ребёнка
1808
Сын: Брюхов Фер....нт Самуилов
Мать ребёнка: Брюхова (Шабурова) Параскева Иванова
Рождение ребёнка
1814
Мать ребёнка: Брюхова (Шабурова) Параскева Иванова
Рождение ребёнка
25.02.1817
Мать ребёнка: Брюхова (Шабурова) Параскева Иванова
Брюховцы, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
06.08.1849
Причина смерти: натуральной