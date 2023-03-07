Брюхов Герасим Самуилов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брюхов Герасим Самуилов

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Место рождения

Брюховцы

Дата рождения

25.02.1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1817

Отец: Брюхов Самуил Никонов

Мать: Брюхова Параскева Иванова

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Шаклеина Зиновия Герасимова

Мать ребёнка: Брюхова Варвара Евдокимова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Брюхов Лука Герасимович

Мать ребёнка: Брюхова Варвара Евдокимова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Брюхов Ефим Герасимович

Мать ребёнка: Брюхова Варвара Евдокимова

Смерть
Неизвестно
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