Брюхов Герасим Самуилов
Место рождения
Дата рождения25.02.1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1817
Отец: Брюхов Самуил Никонов
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Шаклеина Зиновия Герасимова
Мать ребёнка: Брюхова Варвара Евдокимова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Брюхова Варвара Евдокимова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Брюхова Варвара Евдокимова
Смерть
Неизвестно