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Орехов Георгий Стефанов

Место рождения

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

24.05.1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1885

Отец: Орехов Стефан Моисеев

Мать: Орехова Анастасия Константинова

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
19.05.1903

Жена: Орехова (Лобовкина) Ефимия Никитина

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.06.1904

Дочь: (Орехова) Ульяния Георгиева

Мать ребёнка: Орехова (Лобовкина) Ефимия Никитина

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
25.09.1906

Сын: Орехов Иван Егоров

Мать ребёнка: Орехова (Лобовкина) Ефимия Никитина

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
17.10.1908

Сын: Орехов Яков Георгиев

Мать ребёнка: Орехова (Лобовкина) Ефимия Никитина

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
28.01.1911

Дочь: (Орехова) Мария Георгиева

Мать ребёнка: Орехова (Лобовкина) Ефимия Никитина

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
10.05.1913

Сын: Орехов Фёдор Георгиевич

Мать ребёнка: Орехова (Лобовкина) Ефимия Никитина

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.02.1915

Сын: Орехов Александр Георгиев

Мать ребёнка: Орехова (Лобовкина) Ефимия Никитина

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно

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