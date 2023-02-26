Орехов Георгий Стефанов
Место рождения
Дата рождения24.05.1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1885
Бракосочетание
19.05.1903
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.06.1904
Дочь: (Орехова) Ульяния Георгиева
Мать ребёнка: Орехова (Лобовкина) Ефимия Никитина
Рождение ребёнка
25.09.1906
Сын: Орехов Иван Егоров
Мать ребёнка: Орехова (Лобовкина) Ефимия Никитина
Рождение ребёнка
17.10.1908
Сын: Орехов Яков Георгиев
Мать ребёнка: Орехова (Лобовкина) Ефимия Никитина
Рождение ребёнка
28.01.1911
Дочь: (Орехова) Мария Георгиева
Мать ребёнка: Орехова (Лобовкина) Ефимия Никитина
Рождение ребёнка
10.05.1913
Мать ребёнка: Орехова (Лобовкина) Ефимия Никитина
Рождение ребёнка
20.02.1915
Сын: Орехов Александр Георгиев
Мать ребёнка: Орехова (Лобовкина) Ефимия Никитина
Смерть
Неизвестно