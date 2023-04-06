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Орехов Фёдор Георгиевич

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Место рождения

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

10.05.1913

Дата смерти

12.08.1941

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1913

Отец: Орехов Георгий Стефанов

Мать: Орехова Ефимия Никитина

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
12.08.1941
Ленинградская обл., Псковский окр., Гдовский р-н, д. Лядцы, в районе
Причина смерти: На войне пропал без вести
Военная служба
1941
Мл.командир запаса
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Орехова Ольга Дмитриевна

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