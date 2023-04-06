Орехов Фёдор Георгиевич
Место рождения
Дата рождения10.05.1913
Дата смерти12.08.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1913
Отец: Орехов Георгий Стефанов
Мать: Орехова Ефимия Никитина
Смерть
12.08.1941
Ленинградская обл., Псковский окр., Гдовский р-н, д. Лядцы, в районе
Причина смерти: На войне пропал без вести
Военная служба
1941
Мл.командир запаса
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Орехова Ольга Дмитриевна