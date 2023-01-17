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Дружинин Петр Антонович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Дружинин Антон Фомич

Мать: Дружинина Анна Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Александра Петровна

Мать ребёнка: Дружинина Екатерина Савастьяновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
02.12.1852

Дочь: Екатерина Петровна

Мать ребёнка: Дружинина Екатерина Савастьяновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Анна Петровна

Мать ребёнка: Дружинина Екатерина Савастьяновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дружинина Екатерина Савастьяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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