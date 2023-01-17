Дружинин Петр Антонович
Место рождения
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Дружинин Антон Фомич
Мать: Дружинина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Александра Петровна
Мать ребёнка: Дружинина Екатерина Савастьяновна
Рождение ребёнка
02.12.1852
Дочь: Екатерина Петровна
Мать ребёнка: Дружинина Екатерина Савастьяновна
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Анна Петровна
Мать ребёнка: Дружинина Екатерина Савастьяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно