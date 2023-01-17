Дружинина Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Евгения Антоновна
Отец ребёнка: Дружинин Антон Фомич
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Ирина Антоновна
Отец ребёнка: Дружинин Антон Фомич
Рождение ребёнка
1829
Отец ребёнка: Дружинин Антон Фомич
Рождение ребёнка
1831
Отец ребёнка: Дружинин Антон Фомич
Рождение ребёнка
1835
Отец ребёнка: Дружинин Антон Фомич
Рождение ребёнка
1838
Сын: Дружинин Василий Антонович
Отец ребёнка: Дружинин Антон Фомич
Рождение ребёнка
1841
Отец ребёнка: Дружинин Антон Фомич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дружинин Антон Фомич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно