Дружинина Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дружинина Анна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Евгения Антоновна

Отец ребёнка: Дружинин Антон Фомич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Ирина Антоновна

Отец ребёнка: Дружинин Антон Фомич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1829

Сын: Дружинин Петр Антонович

Отец ребёнка: Дружинин Антон Фомич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1831

Сын: Дружинин Иван Антонович

Отец ребёнка: Дружинин Антон Фомич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1835

Сын: Унжаков Андрей Антонович

Отец ребёнка: Дружинин Антон Фомич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1838

Сын: Дружинин Василий Антонович

Отец ребёнка: Дружинин Антон Фомич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1841

Сын: Дружинин Яков Антонович

Отец ребёнка: Дружинин Антон Фомич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дружинин Антон Фомич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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