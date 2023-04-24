Дружинина (Смирнова) Екатерина Савастьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дружинина (Смирнова) Екатерина Савастьяновна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Смирнов Савастьян Александрович

Мать: Смирнова Марфа

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Александра Петровна

Отец ребёнка: Дружинин Петр Антонович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
02.12.1852

Дочь: Екатерина Петровна

Отец ребёнка: Дружинин Петр Антонович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Анна Петровна

Отец ребёнка: Дружинин Петр Антонович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дружинин Петр Антонович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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