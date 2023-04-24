Дружинина (Смирнова) Екатерина Савастьяновна
Место рождения
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Смирнов Савастьян Александрович
Мать: Смирнова Марфа
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Александра Петровна
Отец ребёнка: Дружинин Петр Антонович
Рождение ребёнка
02.12.1852
Дочь: Екатерина Петровна
Отец ребёнка: Дружинин Петр Антонович
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Анна Петровна
Отец ребёнка: Дружинин Петр Антонович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно