Смирнова Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСмирнова Марфа

Смирнова Марфа

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

До 1849

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Дружинина Екатерина Савастьяновна

Отец ребёнка: Смирнов Савастьян Александрович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1833

Сын: Смирнов Иван Савастьянович

Отец ребёнка: Смирнов Савастьян Александрович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Савастьяновна

Отец ребёнка: Смирнов Савастьян Александрович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Савастьян Александрович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
До 1849
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close