Смирнова Марфа
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиДо 1849
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Дружинина Екатерина Савастьяновна
Отец ребёнка: Смирнов Савастьян Александрович
Рождение ребёнка
1833
Сын: Смирнов Иван Савастьянович
Отец ребёнка: Смирнов Савастьян Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена Савастьяновна
Отец ребёнка: Смирнов Савастьян Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1849