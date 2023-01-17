Смирнов Иван Савастьянович
Место рождения
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: Смирнов Савастьян Александрович
Мать: Смирнова Марфа
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Параскева Ивановна
Мать ребёнка: Смирнова Елизавета Сидоровна
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Смирнова Елизавета Сидоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно