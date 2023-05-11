Шека Евдокия Якимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шека Евдокия Якимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1726

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1722 г.р.

Дети

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1726

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1751

Дочь: Росомаха Ефросинья Иванова

Отец ребёнка: Шека Иван Гаврилович

Рождение ребёнка
Около 1753

Дочь: Шека Анна Иванова

Отец ребёнка: Шека Иван Гаврилович

Рождение ребёнка
Около 1756

Сын: Шека Иван Иванов

Отец ребёнка: Шека Иван Гаврилович

Рождение ребёнка
1758

Сын: Шека Сидор Иванович

Отец ребёнка: Шека Иван Гаврилович

Деснянское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Около 1761

Сын: Шека Мирон Иванович

Отец ребёнка: Шека Иван Гаврилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шека Иван Гаврилович

Смерть
Неизвестно
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