Шека Евдокия Якимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1726
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1751
Дочь: Росомаха Ефросинья Иванова
Отец ребёнка: Шека Иван Гаврилович
Рождение ребёнка
Около 1753
Дочь: Шека Анна Иванова
Отец ребёнка: Шека Иван Гаврилович
Рождение ребёнка
Около 1756
Сын: Шека Иван Иванов
Отец ребёнка: Шека Иван Гаврилович
Рождение ребёнка
1758
Сын: Шека Сидор Иванович
Отец ребёнка: Шека Иван Гаврилович
Деснянское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Около 1761
Сын: Шека Мирон Иванович
Отец ребёнка: Шека Иван Гаврилович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шека Иван Гаврилович
Смерть
Неизвестно