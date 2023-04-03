Захарьин Родион
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1700 и 1715
Дата смертиПосле 1748
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1700 и 1715
Отец: Захарьин Иван
Мать: Авдотья
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1712
Дочь: (Захарьина) Федосья Родионова
Мать ребёнка: Захарьина Евдокея
Рождение ребёнка
1728
Сын: Захарьин Григорий
Мать ребёнка: Захарьина Евдокея
Рождение ребёнка
1732
Дочь: Мартынова (Захарьина) Катерина Родионова
Мать ребёнка: Захарьина Евдокея
Рождение ребёнка
1738
Сын: Захарьин Палит
Мать ребёнка: Захарьина Евдокея
Смерть
После 1748