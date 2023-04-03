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Захарьин Родион

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1700 и 1715

Дата смерти

После 1748

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1700 и 1715

Отец: Захарьин Иван

Мать: Авдотья

Место жительства
Неизвестно
Каменка, Обоянский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1712

Дочь: (Захарьина) Федосья Родионова

Мать ребёнка: Захарьина Евдокея

Каменка, Обоянский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1728

Сын: Захарьин Григорий

Мать ребёнка: Захарьина Евдокея

Рождение ребёнка
1732

Дочь: Мартынова (Захарьина) Катерина Родионова

Мать ребёнка: Захарьина Евдокея

Каменка, Обоянский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1738

Сын: Захарьин Палит

Мать ребёнка: Захарьина Евдокея

Смерть
После 1748

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