Захарьин Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1668 и 1674
Дата смерти1752
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1668 и 1674
Отец: Захарьин Осип Селиверстов
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Между 1700 и 1715
Сын: Захарьин Родион
Мать ребёнка: Авдотья
Рождение ребёнка
1707
Сын: Захарьин Савва
Мать ребёнка: Авдотья
Рождение ребёнка
1713
Дочь: Кудафина (Захарьина) Мавра
Мать ребёнка: Авдотья
Рождение ребёнка
?.11.1721
Сын: Захарьин Симеон
Мать ребёнка: Авдотья
Рождение ребёнка
1727
Дочь: (Захарьина) Марья Иванова
Мать ребёнка: Авдотья
Смерть
1752