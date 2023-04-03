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Захарьин Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1668 и 1674

Дата смерти

1752

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1668 и 1674

Отец: Захарьин Осип Селиверстов

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Каменка, Обоянский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Между 1700 и 1715

Сын: Захарьин Родион

Мать ребёнка: Авдотья

Рождение ребёнка
1707

Сын: Захарьин Савва

Мать ребёнка: Авдотья

Каменка, Обоянский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1713

Дочь: Кудафина (Захарьина) Мавра

Мать ребёнка: Авдотья

Рождение ребёнка
?.11.1721

Сын: Захарьин Симеон

Мать ребёнка: Авдотья

Рождение ребёнка
1727

Дочь: (Захарьина) Марья Иванова

Мать ребёнка: Авдотья

Каменка, Обоянский муниципальный район, Курская область
Смерть
1752
Каменка, Обоянский муниципальный район, Курская область

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