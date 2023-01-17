Покарева (Чурбанова) Хевронья Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Чурбанов Семен Васильев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1903
Отец ребёнка: Покарев Георгий Иванов
Рождение ребёнка
1908
Сын: Покарев Василий Георгиевич
Отец ребёнка: Покарев Георгий Иванов
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Ефросинья Георгиевна
Отец ребёнка: Покарев Георгий Иванов
Рождение ребёнка
23.03.1914
Дочь: Матрона Георгиевна
Отец ребёнка: Покарев Георгий Иванов
Казанско-Богородская церковь,
Рождение ребёнка
11.06.1916
Дочь: Агрипина Георгиевна
Отец ребёнка: Покарев Георгий Иванов
Казанско-Богородская церковь,
Рождение ребёнка
19.09.1918
Дочь: Надежда Георгиевна
Отец ребёнка: Покарев Георгий Иванов
Казанско-Богородская церковь,
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно