Покарева (Чурбанова) Хевронья Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Покарева (Чурбанова) Хевронья Семенова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Чурбанов Семен Васильев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1903

Сын: Покарев Егор Георгиевич

Отец ребёнка: Покарев Георгий Иванов

Рождение ребёнка
1908

Сын: Покарев Василий Георгиевич

Отец ребёнка: Покарев Георгий Иванов

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Ефросинья Георгиевна

Отец ребёнка: Покарев Георгий Иванов

Рождение ребёнка
23.03.1914

Дочь: Матрона Георгиевна

Отец ребёнка: Покарев Георгий Иванов

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Казанско-Богородская церковь,
Рождение ребёнка
11.06.1916

Дочь: Агрипина Георгиевна

Отец ребёнка: Покарев Георгий Иванов

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Казанско-Богородская церковь,
Рождение ребёнка
19.09.1918

Дочь: Надежда Георгиевна

Отец ребёнка: Покарев Георгий Иванов

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Казанско-Богородская церковь,
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Покарев Георгий Иванов

Смерть
Неизвестно
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