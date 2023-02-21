Покарев Георгий Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Покарев Иван Игнатьев
Рождение ребёнка
1903
Мать ребёнка: Покарева Хевронья Семенова
Рождение ребёнка
1908
Сын: Покарев Василий Георгиевич
Мать ребёнка: Покарева Хевронья Семенова
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Ефросинья Георгиевна
Мать ребёнка: Покарева Хевронья Семенова
Рождение ребёнка
23.03.1914
Дочь: Матрона Георгиевна
Мать ребёнка: Покарева Хевронья Семенова
Казанско-Богородская церковь,
Рождение ребёнка
11.06.1916
Дочь: Агрипина Георгиевна
Мать ребёнка: Покарева Хевронья Семенова
Казанско-Богородская церковь,
Рождение ребёнка
19.09.1918
Дочь: Надежда Георгиевна
Мать ребёнка: Покарева Хевронья Семенова
Казанско-Богородская церковь,
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно