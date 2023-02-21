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Покарев Георгий Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Покарев Иван Игнатьев

Мать: Покарева Евдокия Сергеевна

Рождение ребёнка
1903

Сын: Покарев Егор Георгиевич

Мать ребёнка: Покарева Хевронья Семенова

Рождение ребёнка
1908

Сын: Покарев Василий Георгиевич

Мать ребёнка: Покарева Хевронья Семенова

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Ефросинья Георгиевна

Мать ребёнка: Покарева Хевронья Семенова

Рождение ребёнка
23.03.1914

Дочь: Матрона Георгиевна

Мать ребёнка: Покарева Хевронья Семенова

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Казанско-Богородская церковь,
Рождение ребёнка
11.06.1916

Дочь: Агрипина Георгиевна

Мать ребёнка: Покарева Хевронья Семенова

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Казанско-Богородская церковь,
Рождение ребёнка
19.09.1918

Дочь: Надежда Георгиевна

Мать ребёнка: Покарева Хевронья Семенова

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Казанско-Богородская церковь,
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Покарева Хевронья Семенова

Смерть
Неизвестно
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