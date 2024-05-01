Василий Исаков
Место рожденияНе указано
Дата рождения1740
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: Исак Степанов
Мать: Агафья Никулина
Бракосочетание
10.02.1753
Жена: Домна Яковлева
Крюково, Псковская губерния, Славковская волость
Рождение ребёнка
1762
Дочь: (Васильева) Дарья Васильевна
Мать ребёнка: Домна Яковлева
Рождение ребёнка
1763
Дочь: (Васильева) Матрена Васильевна
Мать ребёнка: Домна Яковлева
Рождение ребёнка
1764
Сын: Васильев Лука
Мать ребёнка: Домна Яковлева
Крюково, Псковская губерния, Славковская волость
Рождение ребёнка
1768
Дочь: (Васильева) Параскева Васильева
Мать ребёнка: Домна Яковлева
Смерть
Неизвестно