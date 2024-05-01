Василий Исаков 1740 — найти родственников по фамилии на Familio
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Василий Исаков

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1740

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: Исак Степанов

Мать: Агафья Никулина

Бракосочетание
10.02.1753

Жена: Домна Яковлева

Крюково, Псковская губерния, Славковская волость
Рождение ребёнка
1762

Дочь: (Васильева) Дарья Васильевна

Мать ребёнка: Домна Яковлева

Рождение ребёнка
1763

Дочь: (Васильева) Матрена Васильевна

Мать ребёнка: Домна Яковлева

Рождение ребёнка
1764

Сын: Васильев Лука

Мать ребёнка: Домна Яковлева

Крюково, Псковская губерния, Славковская волость
Рождение ребёнка
1768

Дочь: (Васильева) Параскева Васильева

Мать ребёнка: Домна Яковлева

Смерть
Неизвестно

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