Агафья Никулина 1722 — найти родственников по фамилии на Familio
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Агафья Никулина

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Место рождения

Крюкова, Рожницкая засада, Славковская губа

Дата рождения

1722

Дата смерти

1799

Пол

Женский

Отец

1669 г.р.

Мать

Дети

1740 г.р.
1742 г.р.
1742 г.р.
1747 г.р.
1753 г.р.
1758 г.р.

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: Никула Евтропов

Мать: ?

Крюкова, Рожницкая засада, Славковская губа
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Василий Исаков

Отец ребёнка: Исак Степанов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Исак Степанов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гавриил Исаков

Отец ребёнка: Исак Степанов

Рождение ребёнка
1740

Сын: Василий Исаков

Отец ребёнка: Исак Степанов

Рождение ребёнка
1742

Сын: Иван Исаков

Отец ребёнка: Исак Степанов

Крюкова, Рожницкая засада, Славковская губа
Рождение ребёнка
1742

Сын: Игнатий Исаков

Отец ребёнка: Исак Степанов

Крюкова, Рожницкая засада, Славковская губа
Рождение ребёнка
1747

Дочь: Ефимья

Отец ребёнка: Исак Степанов

Рождение ребёнка
1753

Сын: Григорий Исаков

Отец ребёнка: Исак Степанов

Крюкова, Рожницкая засада, Славковская губа
Рождение ребёнка
1758

Сын: Фалалей

Отец ребёнка: Исак Степанов

Смерть
1799
Крюково, Псковская губерния, Славковская волость

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