Агафья Никулина
Место рожденияКрюкова, Рожницкая засада, Славковская губа
Дата рождения1722
Дата смерти1799
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1722
Отец: Никула Евтропов
Мать: ?
Крюкова, Рожницкая засада, Славковская губа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Василий Исаков
Отец ребёнка: Исак Степанов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Исак Степанов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гавриил Исаков
Отец ребёнка: Исак Степанов
Рождение ребёнка
1740
Сын: Василий Исаков
Отец ребёнка: Исак Степанов
Рождение ребёнка
1742
Сын: Иван Исаков
Отец ребёнка: Исак Степанов
Крюкова, Рожницкая засада, Славковская губа
Рождение ребёнка
1742
Сын: Игнатий Исаков
Отец ребёнка: Исак Степанов
Крюкова, Рожницкая засада, Славковская губа
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Ефимья
Отец ребёнка: Исак Степанов
Рождение ребёнка
1753
Сын: Григорий Исаков
Отец ребёнка: Исак Степанов
Крюкова, Рожницкая засада, Славковская губа
Рождение ребёнка
1758
Сын: Фалалей
Отец ребёнка: Исак Степанов
Смерть
1799
Крюково, Псковская губерния, Славковская волость