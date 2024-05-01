Домна Яковлева 1733 — найти родственников по фамилии на Familio
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Домна Яковлева

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Место рождения

Овчуха, Псковский уезд, Славковская волость

Дата рождения

1733

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: Яков Артемьев

Мать: не указана

Овчуха, Псковский уезд, Славковская волость
Бракосочетание
10.02.1753

Муж: Василий Исаков

Крюково, Псковская губерния, Славковская волость
Рождение ребёнка
1762

Дочь: (Васильева) Дарья Васильевна

Отец ребёнка: Василий Исаков

Рождение ребёнка
1763

Дочь: (Васильева) Матрена Васильевна

Отец ребёнка: Василий Исаков

Рождение ребёнка
1764

Сын: Васильев Лука

Отец ребёнка: Василий Исаков

Крюково, Псковская губерния, Славковская волость
Рождение ребёнка
1768

Дочь: (Васильева) Параскева Васильева

Отец ребёнка: Василий Исаков

Смерть
Неизвестно

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