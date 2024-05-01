Домна Яковлева
Место рожденияОвчуха, Псковский уезд, Славковская волость
Дата рождения1733
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1733
Отец: Яков Артемьев
Мать: не указана
Овчуха, Псковский уезд, Славковская волость
Бракосочетание
10.02.1753
Муж: Василий Исаков
Крюково, Псковская губерния, Славковская волость
Рождение ребёнка
1762
Дочь: (Васильева) Дарья Васильевна
Отец ребёнка: Василий Исаков
Рождение ребёнка
1763
Дочь: (Васильева) Матрена Васильевна
Отец ребёнка: Василий Исаков
Рождение ребёнка
1764
Сын: Васильев Лука
Отец ребёнка: Василий Исаков
Крюково, Псковская губерния, Славковская волость
Рождение ребёнка
1768
Дочь: (Васильева) Параскева Васильева
Отец ребёнка: Василий Исаков
Смерть
Неизвестно