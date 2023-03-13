Кутянина (Курлейцева) Анна
Место рождения
Дата рождения11.09.1843
Дата смерти06.03.1914
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1843
Бракосочетание
06.11.1861
Муж: Кутянинъ Якимъ
Рождение ребёнка
17.07.1862
Сын: Кутянинъ Илья
Отец ребёнка: Кутянинъ Якимъ
Рождение ребёнка
13.12.1863
Сын: Кутянинъ Николай
Отец ребёнка: Кутянинъ Якимъ
Рождение ребёнка
13.01.1866
Дочь: Кутянина Татьяна
Отец ребёнка: Кутянинъ Якимъ
Рождение ребёнка
03.02.1869
Сын: Кутянинъ Федоръ
Отец ребёнка: Кутянинъ Якимъ
Покровка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
06.03.1914