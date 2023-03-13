Кутянина (Курлейцева) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кутянина (Курлейцева) Анна

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

11.09.1843

Дата смерти

06.03.1914

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1843

Отец: Курлейцевъ Григорий

Мать: Курлейцева (Карташова) Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
06.11.1861

Муж: Кутянинъ Якимъ

Рождение ребёнка
17.07.1862

Сын: Кутянинъ Илья

Отец ребёнка: Кутянинъ Якимъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.12.1863

Сын: Кутянинъ Николай

Отец ребёнка: Кутянинъ Якимъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.01.1866

Дочь: Кутянина Татьяна

Отец ребёнка: Кутянинъ Якимъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.02.1869

Сын: Кутянинъ Федоръ

Отец ребёнка: Кутянинъ Якимъ

Покровка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
06.03.1914
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

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