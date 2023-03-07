Курлейцева (Карташова) Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКурлейцева (Карташова) Прасковья

Курлейцева (Карташова) Прасковья

avatar

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

19.10.1814

Дата смерти

29.12.1897

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1814

Отец: Карташовъ Ларионъ

Мать: Карташова Стефанида

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
?.01.1835

Муж: Курлейцевъ Григорий

Рождение ребёнка
14.11.1837

Дочь: Клюева Степанида

Отец ребёнка: Курлейцевъ Григорий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.01.1840

Дочь: Клюшина Анастасия

Отец ребёнка: Курлейцевъ Григорий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.09.1841

Сын: Курлейцевъ Михаилъ

Отец ребёнка: Курлейцевъ Григорий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.09.1843

Дочь: Кутянина Анна

Отец ребёнка: Курлейцевъ Григорий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.11.1849

Сын: Курлейцевъ Митрофанъ

Отец ребёнка: не указан

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.06.1854

Сын: Курлейцевъ Иванъ

Отец ребёнка: не указан

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
29.12.1897
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close