Курлейцева (Карташова) Прасковья
Место рождения
Дата рождения19.10.1814
Дата смерти29.12.1897
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1814
Отец: Карташовъ Ларионъ
Мать: Карташова Стефанида
Бракосочетание
?.01.1835
Муж: Курлейцевъ Григорий
Рождение ребёнка
14.11.1837
Дочь: Клюева Степанида
Отец ребёнка: Курлейцевъ Григорий
Рождение ребёнка
01.01.1840
Дочь: Клюшина Анастасия
Отец ребёнка: Курлейцевъ Григорий
Рождение ребёнка
13.09.1841
Сын: Курлейцевъ Михаилъ
Отец ребёнка: Курлейцевъ Григорий
Рождение ребёнка
11.09.1843
Дочь: Кутянина Анна
Отец ребёнка: Курлейцевъ Григорий
Рождение ребёнка
20.11.1849
Сын: Курлейцевъ Митрофанъ
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
16.06.1854
Сын: Курлейцевъ Иванъ
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
29.12.1897