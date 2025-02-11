(Гарнавитова) Елена Андреевна 19.05.1880 — найти родственников по фамилии на Familio

(Гарнавитова) Елена Андреевна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 19.05.1880, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

умерла 27.04.1881, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Отец
Гарнавитов Андрей Никитович1856 г.р.
Мать
Гарнавитова (Горматова) Гликерия Афанасьевна10.05.1857 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1880

Отец: Гарнавитов Андрей Никитович

Мать: Гарнавитова (Горматова) Гликерия Афанасьевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Смерть
27.04.1881
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

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