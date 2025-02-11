(Гарнавитова) Елена Андреевна
женский, родилась 19.05.1880, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
умерла 27.04.1881, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
ОтецГарнавитов Андрей Никитович1856 г.р.
МатьГарнавитова (Горматова) Гликерия Афанасьевна10.05.1857 г.р.
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Рождение
19.05.1880
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
27.04.1881
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область