Алексеева Анастасия Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеева Анастасия Борисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексеев Петр Петрович

Рождение ребёнка
Около 1906

Сын: Алексеев Петр Петрович

Отец ребёнка: Алексеев Петр Петрович

Рождение ребёнка
29.01.1909 ст.

Сын: Алексеев Влас (Власий) Петрович

Отец ребёнка: Алексеев Петр Петрович

Рождение ребёнка
Около 1912

Дочь: Алексеева Лукерья Петровна

Отец ребёнка: Алексеев Петр Петрович

Никола, Самцовская волость, Дорогобужский уезд
Смерть
Неизвестно

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