Алексеева Анастасия Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1906
Отец ребёнка: Алексеев Петр Петрович
Рождение ребёнка
29.01.1909 ст.
Сын: Алексеев Влас (Власий) Петрович
Отец ребёнка: Алексеев Петр Петрович
Рождение ребёнка
Около 1912
Дочь: Алексеева Лукерья Петровна
Отец ребёнка: Алексеев Петр Петрович
Никола, Самцовская волость, Дорогобужский уезд
Смерть
Неизвестно