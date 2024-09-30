Алексеев Петр Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлексеев Петр Петрович

Алексеев Петр Петрович

avatar

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Алексеев Петр Алексеевич ?

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алексеева Анастасия Борисовна

Рождение ребёнка
Около 1906

Сын: Алексеев Петр Петрович

Мать ребёнка: Алексеева Анастасия Борисовна

Рождение ребёнка
29.01.1909 ст.

Сын: Алексеев Влас (Власий) Петрович

Мать ребёнка: Алексеева Анастасия Борисовна

Рождение ребёнка
Около 1912

Дочь: Алексеева Лукерья Петровна

Мать ребёнка: Алексеева Анастасия Борисовна

Никола, Самцовская волость, Дорогобужский уезд
Смерть
Неизвестно
Смоленка, Бийский округ, Сибирский край

Мы используем куки для улучшения работы сайта.