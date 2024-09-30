Алексеев Петр Петрович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Алексеев Петр Алексеевич ?
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1906
Мать ребёнка: Алексеева Анастасия Борисовна
Рождение ребёнка
29.01.1909 ст.
Сын: Алексеев Влас (Власий) Петрович
Мать ребёнка: Алексеева Анастасия Борисовна
Рождение ребёнка
Около 1912
Дочь: Алексеева Лукерья Петровна
Мать ребёнка: Алексеева Анастасия Борисовна
Никола, Самцовская волость, Дорогобужский уезд
Смерть
Неизвестно
Смоленка, Бийский округ, Сибирский край