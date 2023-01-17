Юбошникова (Юбошникова) Устинья Савельева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юбошникова (Юбошникова) Устинья Савельева

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Место рождения

Старая Купавна, Богородский, Московская область

Дата рождения

1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: не указан

Мать: не указана

Старая Купавна, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1799

Сын: Юбошников Михаил Ефимов

Отец ребёнка: Юбошников Ефим Иванов

Рождение ребёнка
1802

Дочь: Гладкова Анна Ефимова

Отец ребёнка: Юбошников Ефим Иванов

Старая Купавна, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1811

Сын: Юбошников Николай Ефимов

Отец ребёнка: Юбошников Ефим Иванов

Место жительства
10.03.1816
Старая Купавна, Богородский, Московская область
Согласно ревизской сказке 1816 года села Купавны в доме 112 числится жена мастеровой шелковой фабрики Ефима Ивановича Юбошникова, Устинья, по нынешней - 35 лет. (РГАДА ф.1290 оп.3 д.270 Ревизская сказ... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1816

Сын: Юбошников Петр Ефимов

Отец ребёнка: Юбошников Ефим Иванов

Место жительства
1816
Старая Купавна, Богородский, Московская область
Согласно исповедальной ведомости 1816 года с. Купавны в дворе 20 за № 58 числится жена мастерового шелковой фабрики Ефима Ивановича Юбошникова, Устинья Савельева - 37 лет. На исповеди была. (ф 203 оп.... Показать все
Смерть
Неизвестно
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