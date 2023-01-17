Юбошникова (Юбошникова) Устинья Савельева
Место рождения
Дата рождения1779
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1799
Отец ребёнка: Юбошников Ефим Иванов
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Гладкова Анна Ефимова
Отец ребёнка: Юбошников Ефим Иванов
Рождение ребёнка
Вычислено 1811
Отец ребёнка: Юбошников Ефим Иванов
Место жительства
10.03.1816
Согласно ревизской сказке 1816 года села Купавны в доме 112 числится жена мастеровой шелковой фабрики Ефима Ивановича Юбошникова, Устинья, по нынешней - 35 лет. (РГАДА ф.1290 оп.3 д.270 Ревизская сказ... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1816
Отец ребёнка: Юбошников Ефим Иванов
Место жительства
1816
Согласно исповедальной ведомости 1816 года с. Купавны в дворе 20 за № 58 числится жена мастерового шелковой фабрики Ефима Ивановича Юбошникова, Устинья Савельева - 37 лет. На исповеди была. (ф 203 оп.... Показать все
Смерть
Неизвестно