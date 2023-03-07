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Юбошников Ефим Иванов

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Место рождения

Старая Купавна, Богородский, Московская область

Дата рождения

1773

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: Юбошников Иван Федоров

Мать: Юбошникова Варвара Ильина

Старая Купавна, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1799

Сын: Юбошников Михаил Ефимов

Мать ребёнка: Юбошникова Устинья Савельева

Рождение ребёнка
1802

Дочь: Гладкова Анна Ефимова

Мать ребёнка: Юбошникова Устинья Савельева

Старая Купавна, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1811

Сын: Юбошников Николай Ефимов

Мать ребёнка: Юбошникова Устинья Савельева

Рождение ребёнка
Вычислено 1816

Сын: Юбошников Петр Ефимов

Мать ребёнка: Юбошникова Устинья Савельева

Смерть
Неизвестно
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