Юбошников Ефим Иванов
Место рождения
Дата рождения1773
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: Юбошников Иван Федоров
Рождение ребёнка
Вычислено 1799
Мать ребёнка: Юбошникова Устинья Савельева
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Гладкова Анна Ефимова
Мать ребёнка: Юбошникова Устинья Савельева
Рождение ребёнка
Вычислено 1811
Мать ребёнка: Юбошникова Устинья Савельева
Рождение ребёнка
Вычислено 1816
Мать ребёнка: Юбошникова Устинья Савельева
Смерть
Неизвестно