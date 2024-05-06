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Параскева Ивановна

Место рождения

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

01.11.1831 ст.

Дата смерти

26.12.1832 ст.

Пол

Женский

Отец

Около 1789 г.р.

Мать

1802 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1831 ст.

Отец: Жаренов Кислов Иван Яковлевич

Мать: Жаренова Мария Захаровна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крещение
02.11.1831 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестные: Тверской губернии Бежецкого уезда крестьянин Яков Савельев и деревни Леднева крестьянина Павла Никитина дочь девица Мария.
Смерть
26.12.1832 ст.
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Горячкою. 1 год.
Упоминание
1833
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись
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