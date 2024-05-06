Параскева Ивановна
Место рождения
Дата рождения01.11.1831 ст.
Дата смерти26.12.1832 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1831 ст.
Крещение
02.11.1831 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестные: Тверской губернии Бежецкого уезда крестьянин Яков Савельев и деревни Леднева крестьянина Павла Никитина дочь девица Мария.
Смерть
26.12.1832 ст.
Горячкою. 1 год.
Упоминание
1833
Исповедная роспись