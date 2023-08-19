Аджиашвили Ajiashvili Яша Yasha
Место рождения
Дата рождения1928
Дата смерти10.10.1992
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Отец: Аджиашвили Ajiashvili Мордехай
Мать: Двора
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: (Аджиашвили Ajiashvili) Simha Соня Sonya
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аджиашвили Ajiashvili Яков Yakov
Мать ребёнка: (Аджиашвили Ajiashvili) Simha Соня Sonya
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аджиашвили Иосиф
Мать ребёнка: (Аджиашвили Ajiashvili) Simha Соня Sonya
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.10.1992
Похороны
Неизвестно