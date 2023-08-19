Аджиашвили Ajiashvili Яша Yasha — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аджиашвили Ajiashvili Яша Yasha

Место рождения

Бандза, მარტვილის მუნიციპალიტეტი, სამეგრელო-ზემო სვანეთი

Дата рождения

1928

Дата смерти

10.10.1992

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Аджиашвили Ajiashvili Мордехай

Мать: Двора

Бандза, მარტვილის მუნიციპალიტეტი, სამეგრელო-ზემო სვანეთი
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аджиашвили Ajiashvili ?

Мать ребёнка: (Аджиашвили Ajiashvili) Simha Соня Sonya

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аджиашвили Ajiashvili Яков Yakov

Мать ребёнка: (Аджиашвили Ajiashvili) Simha Соня Sonya

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аджиашвили Ajiashvili Шалико Шалва Shaliko Shalva

Мать ребёнка: (Аджиашвили Ajiashvili) Simha Соня Sonya

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аджиашвили Иосиф

Мать ребёнка: (Аджиашвили Ajiashvili) Simha Соня Sonya

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Аджиашвили Ajiashvili) Simha Соня Sonya

Смерть
10.10.1992
Похороны
Неизвестно

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