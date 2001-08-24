(Аджиашвили Ajiashvili) Simha Соня Sonya
Место рождения
Дата рождения1920
Дата смерти24.08.2001
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Отец: Аджиашвили Абрам Аврам
Мать: Хава (Варда)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Аджиашвили Ajiashvili Яша Yasha
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аджиашвили Ajiashvili Яков Yakov
Отец ребёнка: Аджиашвили Ajiashvili Яша Yasha
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аджиашвили Иосиф
Отец ребёнка: Аджиашвили Ajiashvili Яша Yasha
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.08.2001
Похороны
Неизвестно