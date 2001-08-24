(Аджиашвили Ajiashvili) Simha Соня Sonya — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Аджиашвили Ajiashvili) Simha Соня Sonya

Место рождения

Бандза, მარტვილის მუნიციპალიტეტი, სამეგრელო-ზემო სვანეთი

Дата рождения

1920

Дата смерти

24.08.2001

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: Аджиашвили Абрам Аврам

Мать: Хава (Варда)

Бандза, მარტვილის მუნიციპალიტეტი, სამეგრელო-ზემო სვანეთი
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аджиашвили Ajiashvili ?

Отец ребёнка: Аджиашвили Ajiashvili Яша Yasha

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аджиашвили Ajiashvili Яков Yakov

Отец ребёнка: Аджиашвили Ajiashvili Яша Yasha

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аджиашвили Ajiashvili Шалико Шалва Shaliko Shalva

Отец ребёнка: Аджиашвили Ajiashvili Яша Yasha

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аджиашвили Иосиф

Отец ребёнка: Аджиашвили Ajiashvili Яша Yasha

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аджиашвили Ajiashvili Яша Yasha

Смерть
24.08.2001
Похороны
Неизвестно

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