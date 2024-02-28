село Бандза, село Бандза, მარტვილის მუნიციპალიტეტი, სამეგრელო-ზემო სვანეთი (на 2014) — Familio

Бандза

მარტვილის მუნიციპალიტეტი, სამეგრელო-ზემო სვანეთი (на 2014)

Статус
жилой
Тип
село
Варианты названий
ბანძა
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Кутаисская губерния, Сенакский уезд, Бандзинское сельское общество
село Бандза

Список населённых пунктов СССР 1976 года (СОАТО)

Населенный пунктКод СОАТО
Грузинская ССР, Гегечкорский район, Бандзийский сельсовет
село Бандза2249708

Список населённых пунктов Грузии 2014 года

НазваниеПо-английскиЖителей
სამეგრელო-ზემო სვანეთი, მარტვილის მუნიციპალიტეტი, ბანძის თემი
ბანძაBandzaМужчин: 527. Женщин: 572. Всего: 1099.
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