Сампсонова (Иванова) Акилина Кононовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сампсонова (Иванова) Акилина Кононовна

Место рождения

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

1827

Дата смерти

26.03.1863

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Иванов Конон

Мать: не указана

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
01.02.1850

Муж: Сампсонов Александр Иванович

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1854

Сын: Сампсонов Михаил Александрович

Отец ребёнка: Сампсонов Александр Иванович

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Место жительства
1859
Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
29.07.1859

Сын: Сампсонов Каллимах (Каллиник) Александрович

Отец ребёнка: Сампсонов Александр Иванович

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
26.03.1863
Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
от простуды

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