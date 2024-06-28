Сампсонова (Иванова) Акилина Кононовна
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смерти26.03.1863
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Иванов Конон
Мать: не указана
Бракосочетание
01.02.1850
Рождение ребёнка
1854
Сын: Сампсонов Михаил Александрович
Отец ребёнка: Сампсонов Александр Иванович
Место жительства
1859
Рождение ребёнка
29.07.1859
Сын: Сампсонов Каллимах (Каллиник) Александрович
Отец ребёнка: Сампсонов Александр Иванович
Смерть
26.03.1863
от простуды