Рюся (Сойконен) Ева Матвеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
14.01.1896
Рождение ребёнка
12.11.1898
Дочь: Рузанова Елена Абрамова
Отец ребёнка: Рюсянен Рузанов Абрам Яковлев
Восп:Александр Рюся, катерина Каммонен
Рождение ребёнка
04.02.1900
Отец ребёнка: Рюсянен Рузанов Абрам Яковлев
Александр Рюсянен,Мария Матвеева Сойконен
Рождение ребёнка
01.01.1903
Дочь: Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Рюсянен Рузанов Абрам Яковлев
Восп: Иван Сойконен, Анна Сойконен
Смерть
Неизвестно