Рюся (Сойконен) Ева Матвеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРюся (Сойконен) Ева Матвеева

Рюся (Сойконен) Ева Матвеева

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
14.01.1896

Муж: Рюсянен Рузанов Абрам Яковлев

Рождение ребёнка
12.11.1898

Дочь: Рузанова Елена Абрамова

Отец ребёнка: Рюсянен Рузанов Абрам Яковлев

Брюховицы, Яблоницкая волость, Ямбургский уезд
Восп:Александр Рюся, катерина Каммонен
Рождение ребёнка
04.02.1900

Сын: Рюсянен Павел Абрамович

Отец ребёнка: Рюсянен Рузанов Абрам Яковлев

Брюховицы, Яблоницкая волость, Ямбургский уезд
Александр Рюсянен,Мария Матвеева Сойконен
Рождение ребёнка
01.01.1903

Дочь: Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Рюсянен Рузанов Абрам Яковлев

Брюховицы, Яблоницкая волость, Ямбургский уезд
Восп: Иван Сойконен, Анна Сойконен
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close