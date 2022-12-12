Рюсянен Рузанов (Рюся) Абрам Яковлев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рюсянен Рузанов (Рюся) Абрам Яковлев

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Место рождения

Брюховицы, Яблоницкая волость, Ямбургский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рюся Яков

Мать: не указана

Брюховицы, Яблоницкая волость, Ямбургский уезд
Бракосочетание
14.01.1896

Жена: Рюся Ева Матвеева

Рождение ребёнка
12.11.1898

Дочь: Рузанова Елена Абрамова

Мать ребёнка: Рюся Ева Матвеева

Брюховицы, Яблоницкая волость, Ямбургский уезд
Восп:Александр Рюся, катерина Каммонен
Рождение ребёнка
04.02.1900

Сын: Рюсянен Павел Абрамович

Мать ребёнка: Рюся Ева Матвеева

Брюховицы, Яблоницкая волость, Ямбургский уезд
Александр Рюсянен,Мария Матвеева Сойконен
Рождение ребёнка
01.01.1903

Дочь: Анна Яковлевна

Мать ребёнка: Рюся Ева Матвеева

Брюховицы, Яблоницкая волость, Ямбургский уезд
Восп: Иван Сойконен, Анна Сойконен
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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