Рюсянен Рузанов (Рюся) Абрам Яковлев
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
14.01.1896
Жена: Рюся Ева Матвеева
Рождение ребёнка
12.11.1898
Дочь: Рузанова Елена Абрамова
Мать ребёнка: Рюся Ева Матвеева
Восп:Александр Рюся, катерина Каммонен
Рождение ребёнка
04.02.1900
Мать ребёнка: Рюся Ева Матвеева
Александр Рюсянен,Мария Матвеева Сойконен
Рождение ребёнка
01.01.1903
Дочь: Анна Яковлевна
Мать ребёнка: Рюся Ева Матвеева
Восп: Иван Сойконен, Анна Сойконен
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно