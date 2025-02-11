Агикев Пётр Антонов
мужской, родился 10.01.1868, Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
умер 23.03.1868, Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецАгикев Антон ПетровДо 1833 г.р.
МатьАгикева Васса НаумоваДо 1833 г.р.
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Рождение
10.01.1868
Отец: Агикев Антон Петров
Мать: Агикева Васса Наумова
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
23.03.1868
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область