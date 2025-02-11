Агикев Пётр Антонов 10.01.1868 — найти родственников по фамилии на Familio

Агикев Пётр Антонов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 10.01.1868, Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

умер 23.03.1868, Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Агикев Антон ПетровДо 1833 г.р.
Мать
Агикева Васса НаумоваДо 1833 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1868

Отец: Агикев Антон Петров

Мать: Агикева Васса Наумова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
23.03.1868
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

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