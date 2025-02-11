Агикев Антон Петров
мужской, родился До 1833, Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
Супруги
Агикева Васса НаумоваДо 1833 г.р.
Дети
(Агикева) Мария Антонова1851 г.р.
Агикев Пётр Антонов10.01.1868 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агикева Васса Наумова
Рождение ребёнка
1851
Дочь: (Агикева) Мария Антонова
Мать ребёнка: Агикева Васса Наумова
Рождение ребёнка
10.01.1868
Сын: Агикев Пётр Антонов
Мать ребёнка: Агикева Васса Наумова
Рождение ребёнка
?.10.1871
Дочь: (Агикева) Анна Антонов
Мать ребёнка: Агикева Васса Наумова
Смерть
Неизвестно