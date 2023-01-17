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Агикев Антон Петров

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Место рождения

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

До 1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1833 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Мария Антонова

Мать ребёнка: Агикева Васса Наумова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
10.01.1868

Сын: Агикев Пётр Антонов

Мать ребёнка: Агикева Васса Наумова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
?.10.1871

Дочь: Анна Антонов

Мать ребёнка: Агикева Васса Наумова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агикева Васса Наумова

Смерть
Неизвестно
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