Агикев Антон Петров
Место рождения
Дата рожденияДо 1833
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Мария Антонова
Мать ребёнка: Агикева Васса Наумова
Рождение ребёнка
10.01.1868
Сын: Агикев Пётр Антонов
Мать ребёнка: Агикева Васса Наумова
Рождение ребёнка
?.10.1871
Дочь: Анна Антонов
Мать ребёнка: Агикева Васса Наумова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агикева Васса Наумова
Смерть
Неизвестно