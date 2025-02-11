Агикев Антон Петров До 1833 — найти родственников по фамилии на Familio

Агикев Антон Петров

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился До 1833, Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Супруги
Агикева Васса НаумоваДо 1833 г.р.
Дети
(Агикева) Мария Антонова1851 г.р.
Агикев Пётр Антонов10.01.1868 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агикева Васса Наумова

Рождение ребёнка
1851

Дочь: (Агикева) Мария Антонова

Мать ребёнка: Агикева Васса Наумова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
10.01.1868

Сын: Агикев Пётр Антонов

Мать ребёнка: Агикева Васса Наумова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
?.10.1871

Дочь: (Агикева) Анна Антонов

Мать ребёнка: Агикева Васса Наумова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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