Агикева Васса Наумова
Место рождениясело Маис, Маиская волость, Городищевский уезд, Пе
Дата рожденияДо 1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1833
Отец: не указан
Мать: не указана
село Маис, Маиская волость, Городищевский уезд, Пе
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Мария Антонова
Отец ребёнка: Агикев Антон Петров
Рождение ребёнка
10.01.1868
Сын: Агикев Пётр Антонов
Отец ребёнка: Агикев Антон Петров
Рождение ребёнка
?.10.1871
Дочь: Анна Антонов
Отец ребёнка: Агикев Антон Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Агикев Антон Петров
Смерть
Неизвестно