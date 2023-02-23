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Агикева Васса Наумова

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Место рождения

село Маис, Маиская волость, Городищевский уезд, Пе

Дата рождения

До 1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1833 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1833

Отец: не указан

Мать: не указана

село Маис, Маиская волость, Городищевский уезд, Пе
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Мария Антонова

Отец ребёнка: Агикев Антон Петров

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
10.01.1868

Сын: Агикев Пётр Антонов

Отец ребёнка: Агикев Антон Петров

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
?.10.1871

Дочь: Анна Антонов

Отец ребёнка: Агикев Антон Петров

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Агикев Антон Петров

Смерть
Неизвестно
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