Дус (Дус) Кристина Логгинова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дус (Дус) Кристина Логгинова

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

25.07.1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1875

Отец: Дус Логгин Григорьевич

Мать: Дус Мария Андреевна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
28.01.1901

Муж: Дус Никифор Акимович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.12.1901

Сын: Дус Даниил Никифорович

Отец ребёнка: Дус Никифор Акимович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.07.1903

Сын: Дус Кузьма Никифорович

Отец ребёнка: Дус Никифор Акимович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
02.07.1905

Сын: Дус Андрей Никифорович

Отец ребёнка: Дус Никифор Акимович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.12.1906

Сын: Дус Петр Никифорович

Отец ребёнка: Дус Никифор Акимович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.01.1909

Дочь: Ксения Никифоровна

Отец ребёнка: Дус Никифор Акимович

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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