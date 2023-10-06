Дус (Дус) Кристина Логгинова
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения25.07.1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1875
Отец: Дус Логгин Григорьевич
Мать: Дус Мария Андреевна
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
28.01.1901
Муж: Дус Никифор Акимович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.12.1901
Отец ребёнка: Дус Никифор Акимович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.07.1903
Отец ребёнка: Дус Никифор Акимович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
02.07.1905
Отец ребёнка: Дус Никифор Акимович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.12.1906
Сын: Дус Петр Никифорович
Отец ребёнка: Дус Никифор Акимович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.01.1909
Дочь: Ксения Никифоровна
Отец ребёнка: Дус Никифор Акимович
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно