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Дус Никифор Акимович

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

01.06.1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1875

Отец: Дус Аким Дмитриевич

Мать: Дус Евгения Григорьевна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
28.01.1901

Жена: Дус Кристина Логгинова

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.12.1901

Сын: Дус Даниил Никифорович

Мать ребёнка: Дус Кристина Логгинова

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.07.1903

Сын: Дус Кузьма Никифорович

Мать ребёнка: Дус Кристина Логгинова

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
02.07.1905

Сын: Дус Андрей Никифорович

Мать ребёнка: Дус Кристина Логгинова

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.12.1906

Сын: Дус Петр Никифорович

Мать ребёнка: Дус Кристина Логгинова

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.01.1909

Дочь: Ксения Никифоровна

Мать ребёнка: Дус Кристина Логгинова

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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