Дус Никифор Акимович
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения01.06.1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1875
Отец: Дус Аким Дмитриевич
Мать: Дус Евгения Григорьевна
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
28.01.1901
Жена: Дус Кристина Логгинова
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.12.1901
Мать ребёнка: Дус Кристина Логгинова
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.07.1903
Мать ребёнка: Дус Кристина Логгинова
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
02.07.1905
Мать ребёнка: Дус Кристина Логгинова
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.12.1906
Сын: Дус Петр Никифорович
Мать ребёнка: Дус Кристина Логгинова
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.01.1909
Дочь: Ксения Никифоровна
Мать ребёнка: Дус Кристина Логгинова
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно