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Жорня Захар Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Добавил:

ШЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Жорня Иван Димитриевич

Мать: Анна Константиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жомир (Жорня) Мария

Мать ребёнка: Жорня (Гроссу) Ирина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жорня Владимир

Мать ребёнка: Жорня (Гроссу) Ирина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Жорня) Маргарита

Мать ребёнка: Жорня (Гроссу) Ирина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Жорня) Елена

Мать ребёнка: Жорня (Гроссу) Ирина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Жорня) Юлия

Мать ребёнка: Жорня (Гроссу) Ирина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Жорня) Мария

Мать ребёнка: Жорня (Гроссу) Ирина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Жорня) Степанида

Мать ребёнка: Жорня (Гроссу) Ирина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жорня (Гроссу) Ирина

Смерть
1941
Причина смерти: Убийство

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