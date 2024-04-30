Жорня Захар Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1941
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Жорня Иван Димитриевич
Мать: Анна Константиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жомир (Жорня) Мария
Мать ребёнка: Жорня (Гроссу) Ирина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жорня Владимир
Мать ребёнка: Жорня (Гроссу) Ирина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Жорня) Маргарита
Мать ребёнка: Жорня (Гроссу) Ирина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Жорня) Елена
Мать ребёнка: Жорня (Гроссу) Ирина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Жорня) Юлия
Мать ребёнка: Жорня (Гроссу) Ирина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Жорня) Мария
Мать ребёнка: Жорня (Гроссу) Ирина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Жорня) Степанида
Мать ребёнка: Жорня (Гроссу) Ирина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жорня (Гроссу) Ирина
Смерть
1941
Причина смерти: Убийство