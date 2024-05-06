Жорня (Гроссу) Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гросу Николай
Мать: Елена Федорова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жомир (Жорня) Мария
Отец ребёнка: Жорня Захар Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жорня Владимир
Отец ребёнка: Жорня Захар Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Жорня) Маргарита
Отец ребёнка: Жорня Захар Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Жорня) Елена
Отец ребёнка: Жорня Захар Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Жорня) Юлия
Отец ребёнка: Жорня Захар Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Жорня) Мария
Отец ребёнка: Жорня Захар Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Жорня) Степанида
Отец ребёнка: Жорня Захар Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Жорня Захар Иванович
Смерть
Неизвестно