Жорня (Гроссу) Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жорня (Гроссу) Ирина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ШЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гросу Николай

Мать: Елена Федорова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жомир (Жорня) Мария

Отец ребёнка: Жорня Захар Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жорня Владимир

Отец ребёнка: Жорня Захар Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Жорня) Маргарита

Отец ребёнка: Жорня Захар Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Жорня) Елена

Отец ребёнка: Жорня Захар Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Жорня) Юлия

Отец ребёнка: Жорня Захар Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Жорня) Мария

Отец ребёнка: Жорня Захар Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Жорня) Степанида

Отец ребёнка: Жорня Захар Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жорня Захар Иванович

Смерть
Неизвестно

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