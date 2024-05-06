Жомир (Жорня) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Жорня Захар Иванович
Мать: Жорня (Гроссу) Ирина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жомир Ион
Отец ребёнка: Жомир Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Жомир Михаил
Рождение ребёнка
1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Жомир Михаил
Рождение ребёнка
20.01.1954
Дочь: (Жомир) Анна
Отец ребёнка: Жомир Михаил
Рождение ребёнка
28.05.1960
Дочь: (Жомир) Зинаида
Отец ребёнка: Жомир Михаил
Смерть
Неизвестно