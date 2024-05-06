Жомир (Жорня) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жомир (Жорня) Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности
1954 г.р.
1960 г.р.

Добавил:

ШЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Жорня Захар Иванович

Мать: Жорня (Гроссу) Ирина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жомир Ион

Отец ребёнка: Жомир Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жомир Михаил

Рождение ребёнка
1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Жомир Михаил

Рождение ребёнка
20.01.1954

Дочь: (Жомир) Анна

Отец ребёнка: Жомир Михаил

Рождение ребёнка
28.05.1960

Дочь: (Жомир) Зинаида

Отец ребёнка: Жомир Михаил

Смерть
Неизвестно

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