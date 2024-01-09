Masimova Narin
Место рожденияAlavari, Georgia
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1925
Сын: Masimov Карам
Отец ребёнка: Masimov Ismail
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Мязендар
Отец ребёнка: Masimov Ismail
Рождение ребёнка
1930
Сын: Masimov Хазаин
Отец ребёнка: Masimov Ismail
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Сузамбар
Отец ребёнка: Masimov Ismail
Рождение ребёнка
Около 1935
Дочь: Pashayeva Samandar Ismail-Qizi
Отец ребёнка: Masimov Ismail
v. Alavari
Рождение ребёнка
1947
Сын: Masimov Фарман
Отец ребёнка: Masimov Ismail
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гулблю
Отец ребёнка: Masimov Ismail
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Masimov Ismail
Смерть
Неизвестно
Alavari, Georgia