Masimova Narin — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Masimova Narin

Место рождения

Alavari, Georgia

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

1925 г.р.
1929 г.р.
1930 г.р.
1932 г.р.
Около 1935 г.р.
1947 г.р.

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Alavari, Georgia
Рождение ребёнка
1925

Сын: Masimov Карам

Отец ребёнка: Masimov Ismail

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Мязендар

Отец ребёнка: Masimov Ismail

Рождение ребёнка
1930

Сын: Masimov Хазаин

Отец ребёнка: Masimov Ismail

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Сузамбар

Отец ребёнка: Masimov Ismail

Рождение ребёнка
Около 1935

Дочь: Pashayeva Samandar Ismail-Qizi

Отец ребёнка: Masimov Ismail

v. Alavari
Рождение ребёнка
1947

Сын: Masimov Фарман

Отец ребёнка: Masimov Ismail

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гулблю

Отец ребёнка: Masimov Ismail

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Masimov Ismail

Смерть
Неизвестно
Alavari, Georgia
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