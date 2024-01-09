Masimov Ismail
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1925
Сын: Masimov Карам
Мать ребёнка: Masimova Narin
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Мязендар
Мать ребёнка: Masimova Narin
Рождение ребёнка
1930
Сын: Masimov Хазаин
Мать ребёнка: Masimova Narin
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Сузамбар
Мать ребёнка: Masimova Narin
Рождение ребёнка
Около 1935
Дочь: Pashayeva Samandar Ismail-Qizi
Мать ребёнка: Masimova Narin
v. Alavari
Рождение ребёнка
1947
Сын: Masimov Фарман
Мать ребёнка: Masimova Narin
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гулблю
Мать ребёнка: Masimova Narin
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Masimova Narin
Смерть
Неизвестно