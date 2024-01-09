Masimov Ismail — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Masimov Ismail

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

1925 г.р.
1929 г.р.
1930 г.р.
1932 г.р.
Около 1935 г.р.
1947 г.р.

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1925

Сын: Masimov Карам

Мать ребёнка: Masimova Narin

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Мязендар

Мать ребёнка: Masimova Narin

Рождение ребёнка
1930

Сын: Masimov Хазаин

Мать ребёнка: Masimova Narin

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Сузамбар

Мать ребёнка: Masimova Narin

Рождение ребёнка
Около 1935

Дочь: Pashayeva Samandar Ismail-Qizi

Мать ребёнка: Masimova Narin

v. Alavari
Рождение ребёнка
1947

Сын: Masimov Фарман

Мать ребёнка: Masimova Narin

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гулблю

Мать ребёнка: Masimova Narin

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Masimova Narin

Смерть
Неизвестно
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