Черняев Виктор Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черняев Виктор Александрович

Место рождения

Клястицы, Россонский район, Витебская область

Дата рождения

23.01.1914

Дата смерти

21.08.1995

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Клястицы, Россонский район, Витебская область
Рождение ребёнка
14.06.1954

Дочь: Черняева Валентина Викторовна

Мать ребёнка: Литвинова Вера Глебовна

Всеволожск, Всеволожский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
21.08.1995
Сочи, город-курорт Сочи, Краснодарский край

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