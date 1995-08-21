Черняев Виктор Александрович
Место рождения
Дата рождения23.01.1914
Дата смерти21.08.1995
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.06.1954
Дочь: Черняева Валентина Викторовна
Мать ребёнка: Литвинова Вера Глебовна
Всеволожск, Всеволожский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
21.08.1995
Сочи, город-курорт Сочи, Краснодарский край