агрогородок Клястицы, агрогородок Клястицы, Россонский район, Витебская область (на 2021) — Familio

Клястицы

Россонский район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Витебская губерния, Дриссенский уезд, Клястицкая волость
118. Клястицы, слобода бывшая владельческая, при реке Нище, дворов 7, жителей 72, волостное правление (уездный город в 50 верстах), церковь православная, больница, школа, Показать все

Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходЧья земляДворов
Дриссенский уезд, Клястицкая волость
65КлястицыслободаНища, рекаКлястицкого, православногоКлястицкому сельскому обществу64
78КлястицыимениеНища, рекаКлястицкого, православногобаронам А. и О. Будберг, лют. , и фон-Кноррингу, кат.1

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Витебская область, Россонский район, Клястицкий сельсовет
аг Клястицы838

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Россонский район, Клястицкий сельсовет
аг. Клястицы401
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