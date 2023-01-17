Клястицы
Россонский район, Витебская область (на 2021)
- Статус
- жилой
- Тип
- агрогородок
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
118. Клястицы, слобода бывшая владельческая, при реке Нище, дворов 7, жителей 72, волостное правление (уездный город в 50 верстах), церковь православная, больница, школа, Показать все
Список населённых мест Витебской губернии 1906 года
№НазваниеТипПри какой водеПриходЧья земляДворов
65КлястицыслободаНища, рекаКлястицкого, православногоКлястицкому сельскому обществу64
78КлястицыимениеНища, рекаКлястицкого, православногобаронам А. и О. Будберг, лют. , и фон-Кноррингу, кат.1
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
аг Клястицы838
Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
аг. Клястицы401