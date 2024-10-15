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Иванов Александр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1816 ст.

Дата смерти

21.07.1885 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1816 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акулина Михайловна

Бракосочетание
27.01.1871 ст.

Жена: Иванова (Замыслова) Варвара Ивановна

Фонд №2124, опись №1, дело №1765а, стр. 123. Москва Никитский сорок Георгиевская церковь в бывшем Георгиевском монастыре Поручитель: Дмитрий Тарасович Дроздов
Рождение ребёнка
30.10.1873 ст.

Дочь: (Иванова) Анна Александровна

Мать ребёнка: Иванова (Замыслова) Варвара Ивановна

Рождение ребёнка
18.05.1876 ст.

Сын: Иванов Константин Александрович

Мать ребёнка: Иванова (Замыслова) Варвара Ивановна

Рождение ребёнка
29.11.1880 ст.

Дочь: (Иванова) Анастасия Александровна

Мать ребёнка: Иванова (Замыслова) Варвара Ивановна

ц. Николаевская в Драчах, Сретенский сорок. Крещена 04 декабря
Смерть
21.07.1885 ст.
Москва, город федерального значения Москва
Причина: от порока сердца. Похоронен на Ваганьковском кладбище. Запись в церкви Марии Магдалины при градской больнице, Замоскворецкий сорок

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