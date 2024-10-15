Иванов Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1816 ст.
Дата смерти21.07.1885 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1816 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акулина Михайловна
Бракосочетание
27.01.1871 ст.
Фонд №2124, опись №1, дело №1765а, стр. 123. Москва Никитский сорок Георгиевская церковь в бывшем Георгиевском монастыре Поручитель: Дмитрий Тарасович Дроздов
Рождение ребёнка
30.10.1873 ст.
Дочь: (Иванова) Анна Александровна
Мать ребёнка: Иванова (Замыслова) Варвара Ивановна
Рождение ребёнка
18.05.1876 ст.
Сын: Иванов Константин Александрович
Мать ребёнка: Иванова (Замыслова) Варвара Ивановна
Рождение ребёнка
29.11.1880 ст.
Дочь: (Иванова) Анастасия Александровна
Мать ребёнка: Иванова (Замыслова) Варвара Ивановна
ц. Николаевская в Драчах, Сретенский сорок. Крещена 04 декабря
Смерть
21.07.1885 ст.
Москва, город федерального значения Москва
Причина: от порока сердца. Похоронен на Ваганьковском кладбище. Запись в церкви Марии Магдалины при градской больнице, Замоскворецкий сорок